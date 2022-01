Una nave da crociera con turisti 150 positivi al Covid attracca a Genova. Msc Grandiosa, questo il nome della nave, è proveniente da Marsiglia, trasportava circa cinquemila persone. 150 crocieristi sono risultati positivi dopo aver effettuato i tamponi a bordo, secondo il protocollo sanitario di cui si è dotata la compagnia di navigazione. Le persone risultate positive, “la maggior parte asintomatiche” scrive Msc in una nota, sono ora confinate nelle rispettive cabine. Mentre il responsabile medico della nave ha contattato la Sanità marittima per informarla di quanto avvenuto.

La nave da crociera con i turisti positivi

Una riunione tra Usmaf, compagnia armatrice, Protezione civile Liguria e Capitaneria di porto ha portato alla redazione del piano di evacuazione dei turisti risultati postivi. I crocieristi italiani residenti nel Nord Italia sbarcano a Genova per essere trasferiti su mezzi appositi alle loro residenze mentre i turisti residenti nel Centro-Sud sbarcano a Civitavecchia. I cittadini stranieri risultati Covid-positivi, una dozzina circa, verranno ospitati in una residenza protetta a Genova e in una rsa del basso Piemonte.

Il precedente dello scorso anno

L’unica nave da crociera che ha attraccato a Genova con persone positive al Covid-19 è stata, il 23 marzo 2020 in piena pandemia, la Msc Splendida. Un membro dell’equipaggio era stato fatto scendere dalla nave con una scialuppa di salvataggio dopo che aveva mostrato sintomi coerenti con la malattia e aveva difficoltà a respirare. La nave era vicino alla Sardegna e si diresse a Marsiglia per far sbarcare tutti i suoi passeggeri.

Il giorno dopo la società armatrice ha informato l’equipaggio che la persona era risultata positiva dopo un secondo test. Di conseguenza, 16 membri dell’equipaggio finirono in quarantena. Successivamente la nave attraccò a Genova in modo che alcuni membri dell’equipaggio potessero sbarcare. Al 1º aprile 2020, 26 membri dell’equipaggio erano in quarantena, con 3 membri dell’equipaggio con temperatura elevata.