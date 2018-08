CATANIA – Finita l’odissea dei migranti della Diciotti. Dopo 10 giorni i 137 migranti sono scesi uno dopo l’altro dalla nave della Guardia costiera, ormeggiata al porto di Catania per 5 giorni. I primi a scendere sono stati 12 giovanissimi, che sono stati presi in consegna da personale della Croce Rossa italiana. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo le rapide procedure di fotosegnalamento e prima identificazione, i migranti sono stati fatti salire a bordo di tre pullman diretti verso l’hotspot di Messina.

Dopo un’aspra trattativa che ha visto l’Italia confrontarsi a muso duro con l’Europa i migranti sono stati fatti scendere dalla nave, grazie anche ad un accordo tra Chiesa e Albania. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato invece indagato dalla procura di Agrigento accusato di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Queste contestazioni non possono essere più approfondite dalla magistratura ordinaria, ma devono essere oggetto di valutazione del tribunale competente per i reati commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero al tribunale dei ministri. “Vergogna. Mi vengano a prendere, li aspetto”, ha detto Salvini riferendosi ai pm.

Alla notizia dello sbarco, il commissario Ue alla migrazione Dimitri Avramopoulos ha dichiarato: “Accolgo con favore il fatto che sia stata trovata una soluzione e che i migranti a bordo della Diciotti siano in grado di sbarcare e ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno”, e questo “grazie alla solidarietà attraverso le frontiere e le comunità”, ma “non possiamo sempre aspettare per questo tipo di solidarietà basata sulla buona volontà, dobbiamo avere misure strutturali”.