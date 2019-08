La nave Open Arms davanti a Lampedusa. Il ministro Trenta non firma il divieto di ingresso di Salvini

AGRIGENTO – La nave Open Arms con a bordo 147 persone migranti è arrivata all’alba di Ferragosto nelle immediate vicinanze di Lampedusa. Diverse motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti dell’imbarcazione della Ong catalana che si è diretta verso l’isola delle Pelagie. Le condizioni del mare non sono buone e, stando alle previsioni, permarranno così per tutta la giornata.

La nave è stata scortata da due navi della Marina militare dopo che il Tar del Lazio ha accolto un suo ricorso, sospendendo il divieto di ingresso nelle acque italiane disposto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il provvedimento era stato rinnovato mercoledì 14 agosto dallo stesso ministro, che ha presentato ricorso contro la decisione del Tar ribadendo la propria contrarietà alla sbarco dei migranti. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, non ha firmato il divieto all’ingresso nelle acque territoriali per la Open Arms come chiesto dal collega Salvini. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo cui “la scelta non sorprende, visto che la titolare della Difesa ha ordinato alle navi della Marina Militare di scortare verso il nostro Paese l’imbarcazione spagnola”. (Fonte: Ansa)