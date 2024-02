Nebbia fittissima provoca una serie di tamponamenti sull’A22: 11 feriti, autostrada chiusa per 4 ore

Undici feriti è il bilancio di una serie di tamponamenti avvenuti la mattina di oggi, sabato 17 febbraio, sulla A22 nel tratto tra Nogarole Rocca e Mantova Nord. L’autostrada è rimasta chiusa per più di quattro ore tra i raccordi con la A1 e la A4, da Modena a Verona. Gli incidenti sono avvenuti su entrambe le carreggiate, con una visibilità molto ridotta a causa della nebbia.

Negli incidenti sono rimaste coinvolte 21 auto e un Tir. Undici le persone che sono state portate negli ospedali: due, una con un trauma toracico e l’altra policontusa, al Borgo Trento di Verona, altri 8 adulti e un minorenne al Carlo Poma di Mantova. La carreggiata sud è stata riaperta alle 13.45 mentre quella nord attorno alle 15. Il traffico sulle strade provinciali attorno a Mantova, a causa della chiusura dei caselli autostradali, in entrata è andato in tilt per molte ore.