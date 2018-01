ROMA – Nebbia friulana in barattolo: la comprano in Usa e Gran Bretagna. Purissima nebbia doc raccolta nelle brughiere friulane di Ariis a ridosso del fiume Stella nelle notti di luna piena durante la settimana del Solstizio di inverno, benedetta e inscatolata in loco, prezzo 3 euro e 50 a barattolo, proventi devoluti in beneficenza. Stiamo parlando della nebbia friulana in barattolo inventata e commercializzata da Consuelo Bevilacqua e Fernando Gallici ad Ariis, dove conducono il Kyrie Eleison Bar, metà locale, l’altra metà mistico approdo dove il bancone è un altare e la casa un confessionale.

La nebbia che raccolgono così religiosamente la vendono in migliaia di barattoli: Usa e Gran Bretagna guidano le importazioni, il fatto che i proventi siano destinati a restauro e manutenzione della chiesetta di paese aggiunge motivazioni supplementari all’acquisto. I due inventori assicurano sulla bontà del macchinario utilizzato per conservare le preziose goccioline d’acqua sospese e condensate per un momento, quando vengono a contatto con la temperatura del suolo, il momento giusto per raccoglierle con una retina speciale.