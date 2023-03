Una ragazza di 19 anni con la sindrome di Down, Nina Rosa Sorrentino, avrebbe voluto provare a sostenere l’esame di Maturità in un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna, ma non le sarà possibile. I docenti dell’istituto superiore, infatti, le hanno negato questo diritto, perché a loro avviso sarebbe stato “troppo stressante” per lei. Così, si è ritirata da scuola a meno di tre mesi dalla fine.

Bologna, negata la maturità a studentessa 19enne con sindrome di Down

Malgrado la famiglia dall’inizio del triennio avesse chiesto agli insegnanti di cambiare il Pei (piano educativo individualizzato) della figlia, passando dal programma differenziato per gli alunni certificati (che alla fine del quinquennio fa ottenere solo un attestato di competenze) a quello personalizzato per obiettivi minimi o equipollenti, che prevede l’ammissione al vero e proprio esame di Maturità, il liceo Sabin non ha ritenuto di assecondare la richiesta.

“Il lavoro con Nina stava andando in una direzione che non era quella che auspicavamo; così abbiamo chiesto alla scuola di poter mettere in campo una progettualità didattica che portasse a lungo termine nostra figlia al raggiungimento di quegli obiettivi minimi necessari per poter essere ammessa in quinta all’esame di maturità”, spiegano i genitori in un’intervista all’edizione bolognese del Corriere della Sera. Ma i docenti si sono detti contrari, malgrado il parere favorevole espresso dalla neuropsichiatra infantile del gruppo di lavoro.

Il ritiro da scuola

E così, i genitori della giovane studentessa, a tre mesi dalla fine dell’anno scolastico, hanno deciso di ritirarla dalla scuola per permetterle di poter ripetere il quinto anno in un altro istituto l’anno prossimo e, di conseguenza, mantenere aperta la possibilità di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore, necessario per l’accesso all’università e diverse professioni.

