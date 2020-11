Negazionista Covid si ammala e si pente: “Chi non mette la mascherina non vada in ospedale” (Foto Ansa)

Negazionista Covid si ammala e si pente: “Chi non mette la mascherina non vada in ospedale”.

Si ammala e si pente, questo è accaduto a un negazionista Covid che fino a giorni fa diceva “il virus non esiste”. “Chi rifiuta di riconoscere l’esistenza del virus va in giro senza mascherina. Bene, chi si ammala resti a casa sua e non vada a intasare gli ospedali“, dice oggi il negazionista pentito. Il suo appello è contenuto in un’intervista al Messaggero.

“Credevo fosse un’esagerazione, una malattia sopravvalutata – spiega -. Seguivo le notizie e pensavo che la diffusione del virus non si sarebbe mai trasformata in una pandemia così grave. Ma poi mi sono ammalato anch’io, ed è cambiato tutto”. Lui ha 35 anni, la sua mamma e il suocero sono stati i primi ad ammalarsi di Covid, poi è toccato a lui.

La malattia per il negazionista Covid ha cambiato tutto

“Mi sono ammalato e dopo qualche giorno mi sono spaventato davvero. Io sono giovane, forte, non ho problemi fisici, però ho avuto una febbre devastante. Per oltre due settimane tra 39 e 42 e mezzo, avevo l’ossigenazione attorno a 89-90. Di quel periodo non ricordo molto perché non ero lucido, stavo molto male, figurarsi cosa può succedere a una persona di settant’anni. Sono guarito e fortunatamente anche mia madre, che è paziente oncologica. Abbiamo trascorso più di due mesi d’inferno, la paura è stata molta. E ho capito davvero cos’è il Covid. Prima ero uno scettico. Mi sono ricreduto”.