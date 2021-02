Negazionisti del Covid a cena in 30 a Roma VIDEO: la “disobbedienza civile” prosegue a Campo de’ Fiori, multati (foto Ansa)

Negazionisti del Covid a cena tutti insieme in un ristorante di Roma. Una trentina in tutto i partecipati scoperti e sanzionati dalla Polizia.

Negazionisti del Covid a cena in 30 a Roma

La cena si è svolta in un ristorante che si trova nel quartiere Prenestino a cui è seguita una protesta in piazza Campo de’ Fiori al centro sotto la statua di Giordano Bruno.

Gli agenti sono giunti nel locale e sono riusciti a documentare la presenza degli attivisti, anche grazie alla diretta della serata fatta dagli stessi negazionisti sui social network.

Tutti i partecipanti sono stati identificati e multati per violazione delle normative per contrastare la pandemia. Oltre ai partecipanti alla cena, gli agenti stanno vautando le responsabilità del titolare del ristorante.

Negozionisti del Covid, il richiamo alla “disobbedienza civile contro il coprifuoco”

Gli organizzatori avevano promosso l’iniziativa sul web richiamando i loro sostenitori ad una “disobbedienza civile contro il coprifuoco e gli altri provvedimenti assurdi lasciati in eredità dal passato Governo”. La serata è stata poi documentata minuto per minuto in una lunga diretta YouTube.

La Questura di Roma ha denunciato i partecipanti alla manifestazione anche per violazione dell’art. 18 del Tulps (mancato preavviso della riunione/manifestazione).