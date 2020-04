ROMA – Zero decessi e quattro bambini nati nell’ultima settimana: Nembro (Bergamo) torna a sperare il ritorno alla normalità.

Nathan, Francesco, Filippo ed Emily, i nuovi arrivati nel paese che torna a respirare.

Nell’epicentro della pandemia bergamasca il sindaco Claudio Cancelli ha gettato il cuore oltre il dramma: “Non possiamo ovviamente pensare di essere tornati alla normalità”, ha ribadito Cancelli.

“Sappiamo che ci sono ancora persone ammalate e quindi non dobbiamo pensare di essere usciti dall’emergenza. Per questo continueremo ad impegnarci con con l’aiuto di tutti”.

Da gennaio a marzo, a fronte di una media di decessi di circa 35, quest’anno a Nembro sono morte 158 persone, tuttavia quelle risultate positive al Covid erano state solo 31.

Un dato che non può non lasciar supporre che molte persone siano morte per sintomi riconducibili al Covid-19 senza che siano state conteggiate tra i decessi ufficiali. (fonte Agi)