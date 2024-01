Neonata di soli 26 giorni morta a causa di complicazioni legate a una polmonite

Una neonata di soli 26 giorni è morta a Termini Imerese a causa di complicazioni legate a una polmonite. La bambina presentava sintomi che avevano reso il ricovero indispendabile, tra i quali febbre e difficoltà respiratorie.

Neonata morta per polmonite

La piccola era nata il 19 dicembre in perfetta salute. La felicità si è trasformata in tragedia quando la piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico specializzato Di Cristina, venerdì scorso, dopo un consulto medico. Il ricovero poiché la piccola aveva manifestato sintomi preoccupanti, tra cui febbre alta e difficoltà respiratorie, che suggerivano la presenza di una grave polmonite. La sua fragile salute non ha potuto resistere alle complicanze e, in meno di due giorni, la piccola è deceduta, all’età di appena ventisei giorni, il 12 gennaio 2024, alle 3,37 del mattino, nell’ospedale di Termini Imerese.

Forse dovresti anche sapere che…