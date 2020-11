Trovato in un sacchetto all’interno dell’atrio di un condomino, forse buttato dalla finestra.

Un neonato morto, con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato trovato a Trapani, all’interno di un sacchetto di plastica nell’atrio di un cortile condominiale in via Francesco De Stefano. Sono in corso indagini della polizia.

La madre del neonato è una ragazza minorenne che vive con i genitori. Sono ancora in corso i rilievi della Scientifica sul luogo del ritrovamento. Secondo i primi riscontri, sul corpo del neonato sono presenti degli evidenti segni di violenza. L’ipotesi terribile è che il piccolo sia stato lanciato dalla finestra.

A segnalare il ritrovamento è stato un abitante di un complesso residenziale all’interno del quale è stato trovato il piccolo senza vita abbandonato.

Il neonato trovato in strada a Ragusa

Ieri a Ragusa era stato invece trovato per caso da un passante un altro neonato. Questa volta ancora in vita, in un contenitore dei rifiuti. Le sue condizioni sono buone.

L’uomo ha sentito un lamento indistinto provenire da un contenitore della spazzatura. Allora ha pensato alla presenza di un cucciolo ed ha aperto il mastello facendo la scoperta. All’interno, sopra i rifiuti, c’era un neonato, avvolto in una coperta e infilato dentro un sacchetto. I soccorritori hanno subito portato il bambino in ospedale. Le sue condizioni sono buone, ma, in via precauzionale, è finito in Terapia intensiva prenatale.

Forse è nato altrove e lo hanno portato lì apposta

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Ragusa: via Saragat si trova nel nuovo quartiere residenziale di Pianetti, non lontano dalla chiesa del Preziosissimo Sangue. Non è escluso, però, che il parto sia avvenuto altrove e che il neonato sia stato portato in una zona diversa per sviare le indagini. il fascicolo sarà trasmesso al Tribunale dei Minori cui spetterà prendersi cura del bambino. (Fonte Ansa).