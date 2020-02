PISA – Un neonato di 2 mesi è morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale ieri pomeriggio 16 febbraio a Pisa. Il bimbo viaggiava nell’auto dei genitori coinvolta in un tamponamento fra almeno tre vetture. La polizia municipale sta facendo gli accertamenti ma secondo una ricostruzione a determinare le gravi ferite al bambino sarebbe stato lo scoppio dell’airbag esploso nell’urto. Il piccolo era nell’ovetto messo sul sedile del passeggero anteriore ed è stato investito dalla deflagrazione.

L’incidente è avvenuto in via Paradisa, nel quartiere di Cisanello, nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16. Il piccolo era stato trasportato all’ospedale di Cisanello in condizioni già disperate, con trauma toracico e cranico gravissimi, secondo quanto riferiscono i sanitari che lo hanno poi sottoposto a un intervento chirurgico. Il neonato si è spento alle 22:30 di domenica sera.

Sempre secondo le ricostruzioni il padre guidava, mentre la madre con un altro figlio erano entrambi seduti dietro. La famiglia del piccolo è originaria dell’Albania ma da molto tempo è residente nel Pisano. (fonte ANSA)