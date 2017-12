UDINE – Un neonato di un mese e mezzo di vita è stato trovato morto nel sonno dal padre. La tragedia si è consumata in Friuli, a Perteole di Ruda, nelle prime ore di oggi 23 dicembre. A riportata la drammatica notizia è Il Gazzettino.

La vittima si chiamava Saimon Zimolo. I genitori hanno immediatamente chiamato il 118, ma il personale medico purtroppo non ha potuto far nulla per salvare la vita al piccolino: è stato intubato e soccorso tempestivamente ma ormai era già tardi. Era già morto.

Al momento del decesso pare che il neonato dormisse nella camera dei genitori per non essere mai perso di vista. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Torviscosa e informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che ha concesso il nulla osta per la rimozione della piccola salma all’ospedale di Palmanova dove sarà eseguito l’esame autoptico.