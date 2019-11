VITERBO – Quando ha visto i danni ai suoi motorini, non ci ha visto più: ha sequestrato un ragazzino di 14 anni, lo ha trascinato in macchina e minacciato con una sciabola, se non avesse trovato con i suoi amici i soldi necessari per ripagarlo.

Protagonista un uomo di 50 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Nepi (Viterbo) per sequestro di persona, minaccia e lesioni. L’uomo, che aveva lasciato i suoi motorini nel parcheggio di un supermercato, si è scagliato contro un gruppetto di ragazzini che, a suo dire, gli avevano procurato danni ai mezzi.

Per questo ha costretto uno di loro a salire sulla sua auto, minacciandolo. Nel frattempo gli amici hanno provveduto ad avvertire i carabinieri e sono scattate le ricerche. L’uomo è stato subito bloccato e arrestato, la sua auto perquisita, e la sciabola sequestrata. Tanta paura, ma tutto risolto al meglio, per il minore e la sua comitiva.

Fonte: Agi