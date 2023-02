Il bimbo di tre anni, scomparso questa mattina a Nerano, nel Napoletano, è stato ritrovato in una stradina dietro il ristorante ‘Quattro Passi’, in effetti a poche centinaia di metri da casa. Le sue condizioni sarebbero buone.

Nerano, ritrovato Gennarino Rotoli

Per ritrovarlo, oltre alle forze di polizia (con l’ausilio di una squadra del Soccorso Alpino e il ricorso alle unità cinofile) si è impegnata tutta la comunità locale.

Diversi cittadini di Massa Lubrense hanno partecipando alle ricerche del piccolo Gennaro Rotoli, il bimbo di tre anni che stamattina, intorno alle 9, si è allontanato dalla sua abitazione in via Vespucci di località Nerano.

Lo conferma il sindaco Lorenzo Balducelli. “Sono tanti i cittadini che già sono in strada e altri che stanno dando la loro disponibilità – dice il sindaco all’ANSA – noi ci stiamo raccordando con la Prefettura ed ora mi sto recando anche io sul posto”. “Ho sentito la madre, mi ha detto il bimbo come era vestito, è un’ottima famiglia e noi siamo tutti in apprensione”, ha aggiunto.

Il bimbo indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre aveva autorizzato la diffusione della foto in aiuto alle ricerche.