Nesso e Laglio (Como), nubifragio nella notte: frane, smottamenti e danni anche nel paese di Clooney

Un nubifragio ha colpito la notte scorsa la provincia di Como, causando frane, inondazioni e smottamenti, in particolare a Nesso, Careno, Triangolo Lariano e a Laglio, il paese noto perché qui ha casa George Clooney.

La strada statale Regina Vecchia è bloccata. In poche ora nella zona sono caduti 80 millimetri di pioggia.

Nubifragi a Laglio e Nesso (Como): frane e allagamenti

Diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e a trovare rifugio altrove. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla scorsa notte.

L’acqua ha allagato alcune abitazioni e trascinato alcune auto parcheggiate lungo le strade che sono state invase da fango e detriti.

La zona interessata da frane e alluvioni è la stessa che nel luglio dello scorso anno subì gravi danni a causa di una forte ondata di maltempo.

A Laglio si trova Villa Oleandra, la dimora italiana di George Clooney, che venne di persone per constatare i danni e portare il suo aiuto.

Il sindaco di Laglio: “Smottamenti e allagamenti nella zona già danneggiata”

“Mi hanno segnalato vari smottamenti e allagamenti, concentrati esattamente nella zona che era già stata danneggiata la scorsa estate – ha detto a Repubblica il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, che in questi giorni si trova in Sardegna, ma sta seguendo passo per passo l’evolversi della situazione – Paradossalmente, sotto questo punto di vista siamo stati fortunati, nel senso che eravamo ancora in fase di pianificazione degli interventi da effettuare sfruttando gli stanziamenti del governo per i nostri territori. Stavolta quanto meno non ci sono stati danni così gravi”.

Previsioni meteo: il maltempo tornerà

Secondo Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, le prossime ore continueranno ad essere caratterizzate dalla variabilità, dovuta al transito di impulsi perturbati di origine atlantica sulla regione.

Previste precipitazioni diffuse, in prevalenza a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni di intensità tra debole e moderata, anche se non si escludono precipitazioni di locale forte intensità. Le temperature massime sono in calo.