Nettuno, mogli tradite fanno chiudere centro massaggi cinese a luci rosse

A Nettuno, nel Lazio, è stato chiuso un centro massaggi cinese che in realtà offriva ai clienti anche, se non soprattutto, prestazioni a luci rosse. Le indagini sono state avviate per la segnalazione delle mogli tradite che avevano scoperto questo giro da alcuni volantini che avevano invaso le loro caselle postali.

Il centro massaggi cinese a luci rosse di Nettuno sgominato grazie alle segnalazioni delle mogli tradite

Una storia incredibile da Nettuno, quasi da film. Come riporta tgcom24.mediaset.it, le mogli tradite ripetutamente dai mariti hanno avviato le indagini dei carabinieri che hanno sgominato facilmente un centro massaggi cinese a luci rosse.

Ma come hanno fatto le donne ad accorgersi di tutto questo? Perché i mariti mancavano sempre da casa negli stessi orari e perché si sono imbattute su volantini di questo centro massaggi cinese nelle loro caselle postali.

Ma non solo, alcune di loro hanno visto anche la cronologia del computer dei loro mariti trovando il sito internet dello stesso centro massaggi dei volantini. E, cosa più importante, i mariti negavano categoricamente di essere andati in questo centro massaggi o di averlo cercato su internet. Insomma, negavano l’evidenza.

Carabinieri smascherano centro massaggi cinese a luci rosse di Nettuno

Così, dopo ulteriori verifiche, le moglie hanno segnalato il fatto ai carabinieri. Questi ultimi, hanno inchiodato il centro massaggi fingendosi clienti.

Il centro è stato chiuso ed è stato scoperto che la titolare, una signora cinese di 51 anni, non aveva nemmeno il permesso per soggiornare in Italia.