ROMA – In fiamme un’auto di servizio della Guardia di Finanza in sosta davanti alla caserma di Nettuno, vicino a Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che hanno completamente distrutto la parte anteriore dell’auto. Sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo. Al vaglio le registrazioni delle telecamere in zona.