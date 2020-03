Nettuno, tentata rapina in tabaccheria: il titolare spara e ferisce uno dei ladri (Foto archivio Ansa)

ROMA – Tentato colpo in tabaccheria a Nettuno, sul litorale vicino Roma. E’ successo giovedì sera a tarda ora in via Santa Maria Goretti.

Il tabaccaio, che si trovava ancora all’interno del negozio nonostante la saracinesca abbassata, ha reagito esplodendo un colpo di pistola che ha ferito a un piede un uomo di origine rom. Questi era con altri due che avevano tagliato la serranda della tabaccheria con un frullino, ignari che all’interno ci fosse ancora il titolare.

Dopo la reazione del tabaccaio i tre sono subito fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il ferito però, poco dopo è stato costretto a rivolgersi alle cure dell’ospedale di Aprilia. Gli altri due sono stati rintracciati e denunciati dalle forze dell’ordine.

Fonte: Agi