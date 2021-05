Nettuno, ubriaco e in crisi di astinenza tenta di colpire con un vetro un poliziotto che gli spara ad una gamba (foto ANSA)

Completamente fuori controllo, un 36enne di Nettuno, con precedenti e in cura psichiatrica, ubriaco e in crisi di astinenza, prima ha aggredito la moglie e la figlia, poi anche gli agenti di polizia intervenuti per calmarlo.

L’uomo ha rotto un vetro e con un frammento, ha aggredito un agente colpendolo al torace. Fortunatamente il poliziotto aveva indossato il giubbotto antiproiettile. All’ennesimo affondo dell’aggressore, il poliziotto gli ha sparato due colpi di pistola alle gambe. Il 39enne, ferito al polpaccio, è stato soccorso in ospedale in stato di fermo.

Il 36enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale, ma solo dopo essere stato sedato. Arrivato al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia è stato medicato al polpaccio colpito dal proiettile. Da quanto si apprende l’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine avendo diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestato dovrà rispondere dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Solo due giorni fa la moglie era stata costretta a ricorrere alle cure mediche per le percosse ricevute dal compagno, che le aveva provocato ematomi ed escoriazioni.