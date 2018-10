ROMA – Perde il controllo dell’ultraleggero durante la fase di atterraggio, viene sbalzato fuori e muore cadendo in un fossato.

Incidente aereo ieri sera, domenica 7 ottobre, sulla pista delle Grugnole alla periferia di Nettuno, vicino a Roma. Poco prima delle 19 un uomo di 77 anni, alla guida di un ultraleggero, durante la fase di atterraggio ha perso il controllo del velivolo ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo in un fossato. Soccorso, è stato portato in gravissime condizioni in ospedale dov’è morto poco dopo. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno che indagano per chiarire le cause dell’incidente.