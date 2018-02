ROMA – Neve sull’Italia e disagi al traffico, soprattutto al Centro: la situazione più critica è sulla A24 e A25, le autostrade che collegano Lazio e Abruzzo. Ma in generale si registrano un po’ ovunque limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti e l’obbligo di catene a bordo (anche sulle strade che in questo periodo solitamente non hanno questo tipo di obbligo).

Autostrade in Abruzzo.

Neve anche intensa sui tratti abruzzesi dell’autostrada A14 e sulle autostrade A24 e A25 dove sono in azione i mezzi spazzaneve e spargisale già dal pomeriggio di ieri. Regolazione del traffico in entrata per i mezzi pesanti in tutto il tratto abruzzese della A14.

Autostrade in Toscana.

Permane il divieto di circolazione ai mezzi pesanti su strade e autostrade fuori dai centri abitati di Firenze e altre province.

Obbligo di catene in Sardegna.

L’Anas ha comunicato che vista la situazione climatica dal25 febbraio, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulla strada statale 131 nelle province di Nuoro e Sassari, dal km 137,900 al km 179,500.