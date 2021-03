Neve sul Vesuvio, scendono le temperature e si forma uno strato nevoso sul vulcano

Il Vesuvio ricoperto di neve dalla cima e fino alle quote più basse. Le giornate quasi primaverili hanno lasciato il posto a temperature più fredde che hanno fatto sì che si formasse uno strato nevoso sul vulcano. Strato visibile in queste ore anche dalle abitazioni dei comuni vesuviani.

Il Vesuvio innevato e le temperature in picchiata sono dunque gli effetti dell’annunciato colpo di coda dell’inverno nel Napoletano.

Questa mattina i tanti residenti dei comuni del Napoletano posti alle pendici del vulcano si sono risvegliati con una scenario decisamente diverso da quello degli ultimi giorni, quando le temperature erano state gradevoli e a tratti più vicine a condizioni di clima primaverile.

Neve sul Vesuvio, ecco le previsioni meteo per le prossime ore

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Vortice ciclonico sull’Italia. Tempo un po’ instabile sull’arco alpino con deboli nevicate fino in valle. Nel corso del giorno tenderà a peggiorare su Sardegna, Lazio, Marche meridionali, Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud con rovesci, temporali e nevicate a quote collinari in Sardegna, al Centro e sopra i 900-1000 metri al Sud, ma qui in calo dalla sera.