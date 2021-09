Newsonline entra nella top ten della classifica Audiweb delle testate più lette a luglio 2021

Newsonline, il network e concessionaria che aggrega testate online delle categorie news & information e financial news, entra nella top ten della classifica Audiweb* delle testate più lette a luglio 2021**.

Con i suoi 15 milioni di utenti, il network copre oggi il 34% dei navigatori attivi in Rete: almeno un utente su tre naviga quindi sulle sue testate, la cui crescita è stata ulteriormente amplificata dal volano di Newsonline, progetto non soltanto commerciale secondo il tradizionale modello della concessionaria di pubblicità, ma di sviluppo industriale del sistema dell’editoria digitale italiana.

Italiaonline ha lanciato il progetto Newsonline a maggio 2020, per occuparsi in esclusiva della raccolta pubblicitaria di un rilevante pool di testate giornalistiche native digitali in ambito news & information. Ad oggi ne fanno parte Askanews.it, Blitzquotidiano.it insieme a Ladyblitz.it, Firstonline.info, Globalist.it insieme a WondernetMag.com e PrimaPaginaNews.it, ilSussidiario.net, Linkiesta.it, Notizie.it con i canali verticali DonneMagazine.it, Foodblog.it, Tuobenessere.it e Investimentimagazine.it, Primaonline.it, Tag43, TheSocialPost.it e Truenumbers.it.

A febbraio 2021 è stato inaugurato Newsonline.it, il nuovo portale aggregatore di news, punto di accesso all’informazione digitale e indipendente, alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network Newsonline per assicurare al pubblico un servizio basato sui trend topic della giornata e agli editori aderenti un ulteriore fonte di visibilità.

Nel corso del primo semestre 2021 è stato sviluppato e messo a disposizione degli editori un widget video, che ha permesso lo sviluppo e l’integrazione di contenuti giornalistici audiovisivi a cui associare presenze pubblicitarie video che hanno registrato KPI, viewability e VTR pienamente in linea con le richieste di mercato.

Dal 13 luglio scorso, inoltre, è online il nuovissimo sito della concessionaria in cui è possibile consultare i numeri e le informazioni di dettaglio di ciascuna testata del network Newsonline.

Le testate aderenti assicurano ai propri lettori una copertura dell’informazione tempestiva, costantemente aggiornata e affidabile, con news di attualità, politica, economia, finanza, cultura, intrattenimento, sport e tempo libero.

“Questo risultato ci rende orgogliosi e ci gratifica dell’importante lavoro compiuto in questi primi 18 mesi di attività con spirito di servizio verso gli editori aderenti al network – commenta Luca Paglicci, Head of Newsonline – Entriamo nella top ten registrando crescite importanti sulle singole testate del network, che ora è al sesto posto (**) subito dopo a ilMessaggero.it e davanti al FattoQuotidiano.it.

Il risultato è dovuto sia ai numerosi nuovi ingressi degli ultimi 12 mesi, come TheSocialPost, Linkiesta, Firstonline, Askanews, Tag43 e Truenumbers, ma anche all’importante crescita organica di alcune testate, in particolare Notizie.it, ilSussidiario e Blitzquotidiano. È una crescita che certifica la validità del network: entrare a far parte di Newsonline è una strategia win-win.

I dati, inoltre, confermano che Newsonline aggiunge audience esclusive alle pianificazioni pubblicitarie delle storiche testate online, con casi fino a +86%: ciò rende il network imprescindibile per le aziende e i brand che desiderano promuovere i propri prodotti con azioni di comunicazione su testate di news esclusive e autorevoli”.