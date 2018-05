ROMA – “Non era sangue di pollo, lo denuncio per calunnia”. A carico dello scrittore e sceneggiatore Niccolò Ammaniti è [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] partita una denuncia per calunnia e diffamazione che porta la firma di Fabio Gregori a causa della serie tv “Il Miracolo” . Su quest’ uomo, impiegato dell’Enel, (e sulla sua famiglia), i riflettori si sono spenti da tempo ma per capire chi è e cosa c’entrano i tribunali in questa storia bisogna tornare indietro di 23 anni.

Nel pomeriggio del 2 febbraio 1995 Gregori è nella sua casa in località Pantano (Civitavecchia), quando sua figlia Jessica, di cinque anni, inizia a strillare. “La Madonnina piange tutto sangue”, urla. È l’inizio di una vicenda di cui discuterà tutta Italia. Sulla statuina vengono effettuate radiografie che escludono la presenza di strani marchingegni, mentre il liquido rossastro viene catalogato come sangue umano maschile. Parallelamente il Vaticano avvia le sue indagini e dopo interrogatori, testimonianze e prelievi, una commissione teologica della diocesi di Civitavecchia riconosce la verità della lacrimazione.

Quindi torniamo ai giorni nostri e alla denuncia per calunnia. Lorenzo Bertocchi e Carlo Melato per la Verità scrivono: