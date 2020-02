TORINO – Un 60enne di origine marocchina è stato denunciato domenica pomeriggio, 3 febbraio, per atti osceni in luogo pubblico e danneggiamento. Il fatto è accaduto a Nichelino, in provincia di Torino.

L’uomo, dopo essere salito sul bus della linea 14, si è subito accanito contro l’autista con numerosi insulti. Poi si è tirato giù i pantaloni e ha urinato all’interno del pullman, di fronte ad alcuni passeggeri. Il conducente prima ha provato a convincere l’uomo a scendere dal mezzo ma poi, quando ha visto che la situazione stava degenerando, ha chiamato i carabinieri che, arrivati alla fermata, hanno identificato e denunciato il 60enne. (fonte LA STAMPA)