TORINO – Dopo tredici anni di convivenza e un figlio, Nichi Vendola ed Eddy Testa si sono sposati. Il matrimonio è avvenuto in gran segreto sabato scorso. A celebrarlo a Rivalta, in provincia di Torino, il sindaco di Sinistra italiana Nicola De Ruggiero, ex assessore regionale e amico della coppia.

L’ex presidente della Regione Puglia e il grafico canadese convivono dal 2004 e hanno un figlio, Tobia, nato in Canada con la tecnica della maternità surrogata da una donatrice e da Testa. Il bambino è stato battezzato lo scorso anno in una chiesa della provincia di Latina.

Anche Tobia era presente alla cerimonia, a cui hanno partecipato solo pochi amici intimi della coppia. Vendola, Testa e gli invitati si sono fermati a Rivalta anche domenica e sono stati visti in giro nel centro della cittadina, riferisce Repubblica.

Nonostante la lunga convivenza, Vendola e Testa hanno reso pubblica la loro relazione sono nel 2015. Quell’anno Testa fece la sua comparsa ufficiale al fianco del politico italiano durante la visita dell‘ambasciatore canadese James Fox che aveva voluto incontrare il proprio connazionale.

Nato in Canada 40 anni fa, Testa ha studiato comunicazione e design prima in Canada, alla Concordia University di Montreal e alla Ottawa University, e poi in Italia, all’Università di Urbino. Lavora come grafico freelance e creative consultant.