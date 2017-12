VENEZIA – Nicola Boscolo era a cena con la moglie a casa di amici, quando un attacco cardiaco gli è stato fatale. Impiegato alla Fincantieri, Nicola Boscolo era noto a Sottomarina, in provincia di Venezia, coordinatore delle attività sportive alle piscine del Clodia.

La squadra di pallanuoto, scrive Venezia Today, molto gli doveva, dal momento che aveva contribuito in maniera decisiva alla sua nascita. Sui social non è mancato il ricordo dello staff: “Ci stringiamo alla famiglia del nostro caro Nicola per la sua prematura scomparsa”. Il coordinatore dell’attività sportiva del centro, Nicola Doria, lo ricorda come un grande amico: “È scontato in questi casi dire che era sempre sorridente ed una brava persona, ma Nicola era proprio così”.Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. “Che disgrazia, non ci sono parole”, si legge, e ancora “Sei nel mio cuore”.