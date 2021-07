Nicola Frangione, il prof alla finestra a torso nudo sul G20: “Prendevo un po’ di sole”

Nicola Frangione è diventato un meme, la foto di lui a torso nudo affacciato dal balcone mentre in piazza a Matera si tiene il G20 è diventata un simbolo ormai. Nicola Frangione è un docente di inglese in pensione. Era in casa quando ha sentito della musica e incuriosito si è affacciato, giustamente senza maglietta perché a Matera questi giorni si soffoca dal caldo.

Mai avrebbe pensato di diventare un personaggio virale, non sapeva infatti che là sotto stavano sfilando le delegazioni straniere per il G20. Quindi l’effetto è quello di una piazza gremita di politici in giacca e cravatta e sullo sfondo c’è lui, senza maglietta e mani sulla ringhiera del balcone di casa.

Nicola Frangione racconta cosa è successo

Come raccontato dal protagonista a Gianvito Rutigliano per Repubblica, “dalle 8 di stamattina non faccio che rispondere a interviste. E stamattina, allo stesso bar dove prendo da anni il caffè, hanno voluto decine di selfie“. “Stavo leggendo e prendevo un po’ di sole – racconta – e mi sono affacciato incuriosito dalla musica. Prima il sindaco e il ministro Luigi Di Maio mi hanno salutato cordialmente. Quando ho visto che mi stavano scattando delle foto ho pensato che forse non era stata una buona idea presentarmi così”.

Basta così poco per diventare famosi

Il professore esclude ogni provocazione in quel gesto ma spiega: “Continuo a non capire il perché di tanta straordinarietà, basta davvero poco per diventare famosi. Ho letto tanti commenti, pur divertendomi, ma ho notato che le parole usate erano spesso le stesse e le frasi sempre molto brevi: ci sarebbe da fare un’analisi quasi sociologica. I social vanno bene ed è giusto che ognuno scriva quello che vuole e come vuole. Ma mi piacerebbe ci fosse maggiore profondità di pensiero”.

Intanto sui social la sua immagine viene messa su diversi sfondi per creare fantastici meme. Si trova sul Titanic, con la Regina Elisabetta, sul balcone di Piazza San Pietro con il Papa, sul balcone di Piazza Venezia al posto di Benito Mussolini.