UDINE – E' morto soffocato per un boccone andato di traverso mentre stava cenando nella trattoria Solder di Corno di Rosazzo, in provincia di Udine. Vittima Nicola Martelossi, 68 anni, già direttore della filiale di San Giovanni al Natisone della Civibank, da pochi anni in pensione dopo aver lavorato ai vertici della filiale dall'istituto bancario per 20 anni.

Nato il 5 luglio del 1949 a San Giovanni al Natisone (Udine), Martelossi aveva raggiunto ieri sera, sabato 9 giugno, per una cena in compagnia, l’agriturismo Solder. Mentre mangiava, un boccone gli è andato di traverso e per lui, purtroppo, i soccorsi del personale medico sono stati inutili. L’uomo è morto soffocato.

Nicola aveva giocato nella stagione 1970-1971 nel Perugia Calcio, in serie B, e anche nell’Udinese Calcio dove a aveva chiuso la sua carriera nel 1974.