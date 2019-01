VICENZA – Sono andate sabato pomeriggio ad una festa con gli amici e non sono più tornate a casa. Due famiglie sono in apprensione a Schio, in Veneto, per la sorte di due ragazzine Nicole Canzoneri, di 16 anni e Mia Giada Garzoglio, di 15, sparite nel nulla dalla notte della Befana.

Le due giovanissime sono uscite di casa sabato 5 gennaio per recarsi a Malo, da amici comuni. Al termine della festa, però, attorno alle 21, non sono rientrate. L’indomani mattina l’ultimo misterioso sms: “Stiamo bene, siamo da amiche. Non preoccupatevi”.

Subito dopo hanno spento i cellulari e da allora non si hanno più notizie. I genitori, che hanno provato inutilmente a mettersi in contatto con loro, si sono infine rivolti ai carabinieri. Nel pomeriggio di domenica si sono presentati al comando di via Maraschin a Schio e hanno sporto denuncia. Subito sono scattate le ricerche.

I carabinieri stanno indagando a tutto campo, ascoltando anche la cerchia di amici che le due ragazzine solitamente frequentano. Sui social è intanto partito il tam tam di appelli. “Sabato 5 gennaio, ore 21, sono scomparse due ragazze in zona Malo, dopo una festa nessuno le ha più viste. Una si chiama Nicole Canzoneri e l’altra è la sua amica Mia. Le famiglie sono spaventate e preoccupate. Condividete per trovarle per favore”.