MONZA – Hanno aggredito il capotreno che li ha fermati perché senza biglietto. Poi hanno aggredito anche un poliziotto di 41 anni fuori servizio che si stava recando al lavoro in treno a Lecco intervenuto per dar man forte al ferroviere. Ad assalire il controllore e l’agente di Polizia domenica pomeriggio sono stati una decina di giovani nigeriani sul regionale 10858 partito da Milano Porta Garibaldi alle 14.52 per Lecco.

I nigeriani sono stati fermati in carrozza dal capotreno che ha chiesto loro di mostrargli i biglietti e poi i documenti identificativi per multarli tra Arcore e Monza, ma per tutta risposta gli abusivi lo hanno prima insultato per poi passare alle mani, cercando pure di rubargli il borsello con i soldi.

Il poliziotto in borghese quando si è accorto di quello che stava accadendo si è immediatamente messo di mezzo qualificandosi, eppure gli stranieri hanno minacciato e picchiato anche lui in gruppo con manate, calci e pugni, in dieci contro uno, per poi scappare giù dal treno alla prima fermata utile alla stazione di Carnate–Usmate dove sono arrivati i carabinieri.

