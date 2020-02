TRENTO – Si è toccato di fronte ad altri passeggeri su un bus. Ma visto che era domenica, e non c’erano bambini sul mezzo, è stato assolto da ogni accusa. Il fatto è accaduto due anni fa sul bus della Trentino Trasporti che da Trento porta fino a Canazei, ed è stato ripreso facendo ben presto il giro del web. Protagonista un nigeriano di 38 anni. L’uomo viene subito rintracciato dai carabinieri e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Secondo quanto emerso dalle indagini, scrive Il Giornale, pare che il nigeriano avesse ricevuto delle immagini osé sul cellulare e così avrebbe iniziato a toccarsi. Ammesse le proprie responsabilità – era anche risultato recidivo – per l’uomo erano stati prima disposti i domiciliari ed in seguito era stato condannato a tre mesi di reclusione in primo grado. A due anni di distanza è arrivata l’assoluzione della Corte di Appello.

Secondo l’avvocato del nigeriano, che ha problemi psichici, il reato è punibile solo se il fatto avviene “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Il legale, racconta il quotidiano, ha fatto notare che a quell’ora di un giorno festivo non c’era alcun pericolo che un bambino assistesse a quella scena. Caduta l’aggravante, è venuta meno pure la punibilità. E il nigeriano è stato assolto dal giudice. (fonte IL GIORNALE)