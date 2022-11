Nipote di 16 anni uccide la nonna anziana con una coltellata alla schiena

La nipote di 16 anni ha ucciso con una coltellata alla schiena la nonna anziana di 76 anni: è accaduto ieri sera in un’abitazione a Capaccio Paestum (Salerno). Durante una lite la ragazza ha colpito la nonna con un coltello alla schiena. La ragazza al momento non ha fornito alcuna spiegazione sull’accaduto. Durante la lite ha riportato una lieve ferita ad un braccio per la quale è stata trasportata in ospedale. L’arma utilizzata è stata trovata e sequestrata.

Forse dovresti anche sapere che…