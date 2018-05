CALTANISSETTA – Ha ferito il rivale in amore sparandogli tre colpi di pistola, poi è fuggito in auto e si è tolto la vita sparandosi alla testa. Antony Fidone, 23 anni, è stato trovato morto nella sua auto a Niscemi, mentre Salvatore Fidone, 19 anni, è stato soccorso dalla ragazza contesa per una ferita ad un piede.

L’agguato è avvenuto nel quartiere San Giuseppe, nella periferia del comune in provincia di Caltanissetta la sera del 3 maggio. Mangiapane, in preda alla gelosia, da tempo meditava vendetta. Ma dopo aver sparato al rivale, preso dallo sconforto per il grave gesto, ha deciso di suicidarsi.

Il suo corpo è stato trovato in fin di vita in contrada Canale, dove polizia e carabinieri, che erano sulle sue tracce, lo hanno raggiunto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane ferito è stato accompagnato in ospedale, ma le sue condizioni, secondo i sanitari, non destano preoccupazione.