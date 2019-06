CALTANISSETTA – Incidente mortale la scorsa notte lungo la strada provinciale 10 Niscemi-Gela. A perdere la vita è stato un ragazzo di 22 anni di Niscemi, Cristian Cannia, che viaggiava in compagnia di altri quattro amici a bordo di una Mini Cooper. La vettura sulla quale erano i giovani di Niscemi, di età compresa tra i 20 ed i 24 anni, è andata a finire fuori strada in un tratto rettilineo della strada provinciale ed è finita in una scarpata. Uno degli occupanti della vettura, per le gravissime ferite riportate, è stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo. Gli altri tre feriti, sottoposti ad esame tossicologico, sono stati ricoverati all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Sulla ricostruzione dell’incidente sono state avviate indagini dalla Polizia. (fonte AGI)