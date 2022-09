Nizza, 24enne italiano travolto e ucciso da un’auto: investito sulla Promenade des Anglais

Uno studente universitario di Vigevano (Pavia), Marco Pozzati, di 24 anni, è morto nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Nizza, in Francia, dove era in vacanza con un amico.

Nizza, investito da un’auto: morto 24enne italiano

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3 del mattino stava passeggiando sulla Promenade ded Anglais nella parte nord verso l’aeroporto quando è stato investito da un veicolo: inutile il trasporto in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Sotto choc il guidatore, che si è subito fermato, così come un testimone dell’incidente che è stato portato in ospedale per controlli. Al termine degli accertamenti della polizia francese potrà essere organizzato il rimpatrio della salma.

La vittima era uno studente di Filosofia

Pozzati era iscritto alla facoltà di Filosofia e, per mantenersi agli studi, lavorava anche come cameriere. Appassionato d’arte, suonava, dipingeva, recitava a teatro, scriveva e aveva anche pubblicato una raccolta di poesie e vinto alcuni concorsi letterari.