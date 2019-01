ROMA – All’improvviso si è accasciato a terra, dinanzi agli occhi terrorizzati dei suoi compagni di classe. E’ morto così il piccolo Ethan, un bimbo di 5 anni appena, stroncato da un infarto mentre era a scuola. La tragedia si è consumata lunedì mattina in una scuola materna di Nizza, in Francia.

A nulla sono valsi i tentativi degli insegnanti di rianimarlo. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno trasportato d’urgenza il piccolo all’ospedale pediatrico Lenval. Ma al suo arrivo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un vero e proprio choc per gli altri bambini che erano presenti in classe e che hanno assistito alla scena: saranno ora supportati da un team di psicologi per affrontare il trauma. Le autorità scolastiche hanno perciò avvisato le famiglie.

Colleghi e amici del papà di Ethan, un pompiere volontario, si sono stretti attorno alla famiglia e stanno organizzando una colletta per offrire il loro supporto. Mentre le autorità sanitarie francesi hanno aperto un fascicolo di inchiesta per accertare le esatte cause del decesso inaspettato.