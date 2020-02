NIZZA DI SICILIA (MESSINA) – Incendio in una villetta sul lungomare di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, all’alba di mercoledì 12 febbraio. Due anziane sorelle di 97 e 90 anni, Cosima Pellizzeri e Rosaria Manoti, sono morte carbonizzate mentre la sorella minore di 83 anni è riuscita a mettersi in salvo.

E’ stata proprio lei a chiamare i vigili del fuoco poco dopo le 5 del mattino. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Sicilia sembra che le fiamme siano divampate dal bagno, forse per un corto circuito.

La donna rimasta viva non è riuscita a salvare le sorelle immobilizzate da tempo nel letto. I carabinieri indagano per chiarire le cause del rogo. (Fonti: Ansa, il Giornale di Sicilia)