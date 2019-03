MILANO – Due giovani donne morte, uccise in poche ore. Succede in Italia, a Messina e Napoli. In Sicilia la polizia ha trovato nel suo letto senza vita Alessandra Immacolata Musarra, 23 anni. Poco più grande la donna ammazzata a Napoli: Fortuna Belisario di anni ne aveva 36.

Ma le analogie non finiscono qui: in entrambi i casi ad essere interrogato è stato il rispettivo compagno. Secondo quanto scrive l’agenzia Ansa Christian, il fidanzato di Alessandra Immacolata, avrebbe confessato. Il Mattino scrive lo stesso di Vincenzo, marito di Fortuna. “Correte, ho picchiato mia moglie: non respira più”, avrebbe detto al 118. Restano così soli i tre figli di Fortuna, di 7, 10 e 11 anni. I tre bambini non erano in casa al momento dell’omicidio della madre. Se le accuse verranno confermate anche loro si ritroveranno orfani di femminicidio.

Fonti: Ansa, Il Mattino