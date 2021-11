No Green pass in piazza: a Milano corteo non autorizzato, a Roma in 4mila senza mascherine (foto ANSA)

I No Green pass scendono in piazza per il 18esimo sabato consecutivo a Milano. In questura però non è arrivato alcun avviso di manifestazione. A Roma in 4mila, la maggior parte senza mascherine, al Circo Massimo.

Aggiornamento ore 19:43.

Milano, tensione tra manifestanti e polizia

Attimi di tensione si sono verificati in centro a Milano, tra piazza Fontana e piazza del Duomo, dove improvvisamente circa duecento manifestanti si sono palesati scorrendo verso piazza del Duomo, bloccati in extremis, all’altezza dell’Arengario, dalle forze dell’ordine.

In piazza del Duomo, si stanno susseguendo i fermi e le identificazioni delle forze dell’ordine, che dopo aver individuato gli attivisti più agitati stanno ora procedendo a denunce e multe. In particolare, durante un paio di interventi, ci sono stati momenti difficili con insulti rivolti agli agenti che accompagnavano i ‘fermati’ alle auto per denunce, soprattutto quando una donna è finita a terra ed è stata trascinata via dalla polizia. In un altro caso, un’altra signora che si rifiutava di dare i documenti, opponendo una accanita resistenza, ha anche morso un funzionario della Questura. Un manifestante bloccato dagli agenti in borghese all’altezza dell’Arengario ha provocato la reazione dei manifestanti, con spintoni e urla, il tutto ripreso da decine di fotografi, giornalisti e tv.

La manifestazione di Milano era stata definita “cruciale”, dagli attivisti No vax e No green pass che si sono scambiati messaggi sulle varie chat movimentiste. “Oggi bisogna dimostrare che non molliamo – scrivono – dopo che lo scorso sabato la pioggia e una concomitante manifestazione hanno diviso la piazza”. E sull’ipotesi di manifestare in altri luoghi, ventilata nei giorni scorsi, più di un organizzatore precisa “non ora”, “non è il momento”.

A Roma in tremila senza mascherine

Sono circa quattromila, secondo la stima della Questura, i manifestanti che hanno raggiunto il Circo Massimo a Roma per il sit-in nazionale contro il Green pass. Con il calar del sole centinaia di torce dei cellulari e fumogeni colorati stanno illuminando la zona. Dalla piazza cori “Libertà” e “No Green pass”.

Tra le bandiere tricolore spicca anche una del Regno delle due Sicilie e uno striscione per Trump. Uno dei manifestanti espone uno stendardo che raffigura la Madonna che accarezza un neonato che dorme sul mondo. “L’ho portata per proteggere tutti – dice – sono l’unico non vaccinato in famiglia”. In piazza erano attese circa un milione di persone al sit-in nazionale “Liberiamo l’Italia”. A Roma esposti anche cartelli ‘Green pass’ con le due lettere finali che riproducono i caratteri delle SS naziste.

Gilet arancioni tra manifestanti a Roma

Anche i gilet arancioni e l’ex generale Antonio Pappalardo al Circo Massimo per la manifestazione contro il Green pass. “Stasera nasce un nuovo movimento che si deve opporre a questo regime – ha detto Pappalardo -. Dobbiamo essere uniti perché il nemico è troppo forte”. “Un leader lo deve scegliere il popolo e non Mattarella – ha aggiunto – a casa mia questa non è democrazia ma è una volgare dittatura. Ci deve essere un movimento che dica ‘ora dovete andare a casa””.

No Green pass, a Bologna un migliaio in corteo

Ancora un sabato in piazza a Bologna per i manifestanti no Green pass e no vax. Un migliaio di persone, dopo essersi radunate tra Piazza del Nettuno a partire dalle 16.30, hanno iniziato un corteo con slogan e striscioni. Senza indossare la mascherina, hanno sfilato per le vie del centro: scanditi anche cori contro il presidente del Consiglio Mario Draghi, contro l’obbligo vaccinale. Annunciata anche una nuova manifestazione per il 4 dicembre.

Manifestanti bloccano il traffico a Trento

Un migliaio di persone, provenienti da tutto il Trentino, hanno manifestato oggi a Trento contro l’introduzione del Green pass, bloccando il traffico all’altezza della rotatoria di via dei caduti di Nassiriya. L’iniziativa di protesta si è svolta, per il 20/o sabato consecutivo, fuori dal centro storico, dove invece sono state inaugurate le iniziative per il Natale. I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Dante, per poi spostarsi in corteo verso Trento Nord, dove hanno interrotto la circolazione stradale per buona parte del pomeriggio. La situazione è tornata alla normalità dopo le ore 18, quando il corteo ha fatto ritorno al punto di partenza.