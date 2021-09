No mascherina in aula se la classe è tutta vaccinata, scuole “sentinelle” per i test salivari FOTO ANSA

Quando ricomincia la scuola, se in classe sono tutti vaccinati, studenti e professori, la mascherina si può anche togliere durante la lezione. A ribadirlo sono il ministro della salute Roberto Speranza e dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Insomma riparte la scuola e tra mascherine, distanziamento, Green Pass e test salivari a campione ci sono delle nuove regole per tutte le lezioni in presenza. Regole che cambiano a seconda dell’età degli alunni e che sono diverse tra scuole e università. Per questo l’Istituto superiore di Sanità ha stilato un documento con le linee guida da tenere presente per le lezioni. Qui il PDF con le istruzioni.

Scuola, quando si deve indossare la mascherina in classe

La mascherina in aula è obbligatoria a scuola e all’università per tutti dai 6 anni in su, sempre. Poi ci sono una serie di regole. Mascherina chirurgica raccomandata in classe, ma possono andar bene anche quelle di stoffa a patto che tutte le regole sulla distanza siano rispettate. Oltre i 12 anni, se la classe, l’aula o il gruppo di studenti ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid si possono eliminare le mascherine.

I test salivari a campione a scuola

In alcune scuole a campione, chiamate “sentinelle” verranno invece effettuati test salivari per vedere se in classe ci sono alunni o insegnanti positivi al Covid. In queste scuole gli studenti verranno sottoposti a tamponi salivari a campione. Si parla di 55mila alunni ogni due settimane, volontari e a turno. E dopo i primi mesi, i test saranno effettuati a casa dai genitori la mattina, appena i figli si svegliano perché il tampone è più preciso. Poi si va a scuola e si consegna il test al personale all’ingresso.