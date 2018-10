LECCE – “Questa terra non è in vendita”, “M5s dimettetevi”, “Siete peggio dei vostri predecessori“. Monta la rabbia sul lungomare di San Foca di Melendugno, dove domenica mattina si sono riuniti i No Tap per protestare contro il governo Conte e la decisione di dare il via libera alla costruzione del gasdotto.

Alla manifestazione diversi attivisti bruciano le proprie tessere elettorali e le foto che ritraggono i volti dei parlamentari M5S eletti in Salento, compresa quella della ministra del Sud, Barbara Lezzi. Lo fanno, spiegano, perché si sentono traditi da coloro che avevano promesso in campagna elettorale che per fermare il gasdotto sarebbero bastate due settimane. Ma così, evidentemente, non è stato ora che il governo Conte ha avallato la costruzione dell’opera.

L’incontro si svolge davanti alla Torre della marina di Melendugno, luogo simbolo delle battaglie dei No Tap. Il leader del movimento, Gianluca Maggiore è tornato a chiedere le dimissioni dei grillini eletti in Salento. La manifestazione è presidiata, ma senza grandi dispiegamenti di forze, da carabinieri, vigili urbani e personale della Digos.