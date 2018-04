ROMA – Con il nome d’arte di ‘Blu‘ è conosciuto a livello internazionale come uno dei migliori Street Artist in circolazione. Per la procura di Torino invece è semplicemente un indagato per imbrattamento: il writer, un italiano di Senigallia, dopo essere stato identificato ha infatti ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari a causa di un’opera che ha tracciato in un sottopasso della strada statale 24 in valle di Susa.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Si tratta di un murale che contiene una critica al Tav, la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino Lione. Nel 2011 il quotidiano britannico Guardian ha inserito Blu in un elenco dei 10 migliori street artisti. Ora divide l’accusa di avere deturpato un sottopasso ferroviario (si procede per la violazione dell’articolo 639 del Codice Penale) con 5 simpatizzanti No tav, di cui della valle di Susa e tre di Torino, che erano presenti al momento della realizzazione dell’opera.