ROMA – “In Italia celebriamo gli scienziati, come Leonardo da Vinci e Galileo Galilei, ma si crede ancora in maghi e stregoni. A questo punto tutto è possibile, anche che il prossimo ministro della Salute sia Wanna Marchi”. Così il ministro della Salute Giulia Grillo, a margine della presentazione del Rapporto sulla Salute Mentale, interpellata sulla conferenza stampa dell’associazione free-vax Corvelva (no-vax per capirci) prevista per domani alla Camera e sull’evento del guru di ‘Life 120’ Adriano Panzironi, uno che promette la vita fino a 120 anni con le sue diete miracolose.

E’ apprezzabile l’intervento del ministro che liquida i no-vax con questa sicurezza, non era affatto scontato perché nessuno può dimenticare la sponda politica offerta dal Movimento 5 Stelle alle istanze di chi rifiuta un atteggiamento di responsabile razionalità su un tema, quello della renitenza ottusa alle vaccinazioni, che ha finito per far resuscitare malattie che consideravamo archiviate.

“Sono fenomeni che mettono in dubbio la scienza in una società in cui è proprio grazie alla scienza che esiste tutto ciò che ci circonda”, ha sottolineato Grillo. Si tratta, ha aggiunto, “di fenomeni che vanno capiti, come Stamina” e che “ci portano a interrogarci sul come mai la società oggi ha messo in crisi quello che dovrebbe essere un patrimonio da difendere a tutti i costi, ovvero il metodo scientifico”. (fonte Ansa)