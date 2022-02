No Vax, marcia su Roma flop: in Piazza Venezia quattro gatti, cercano di reclutare persino i poliziotti (Foto Ansa)

La marcia su Roma dei No Vax è un flop: in piazza Venezia ci sono pochi manifestanti, pochissimi. Tanto che hanno tentato di reclutare persino i poliziotti presenti per garantire l’ordine pubblico. E pensare che il centro della capitale era stato blindato. Si temeva un’invasione, azioni violente, rappresaglia. Niente di tutto questo.

No Vax, marcia su Roma flop: pochi in Piazza Venezia

Contrariamente alle disposizioni della questura poche decine di manifestanti si sono radunati sotto l’Altare della Patria in piazza Venezia. Presenti al presidio alcuni organizzatori. Vuoto per tutta la mattina il Circo Massimo.

Secondo gli organizzatori alcuni manifestanti sono stati bloccati all’Arco di Travertino e sulla Cristoforo Colombo “e non riescono a raggiungere il concentramento”. Presente il leader dei no vax di Torino Marco Liccione.

Marco Liccione chiede alla polizia di schierarsi coi No Vax

“Siamo qui per essere ascoltati, la polizia si schieri con noi’. Così il leader dei no vax Marco Liccione in piazza a Roma. “Ci chiedono di spostarci ma noi non andremo via, non vogliamo vedere calpestati i nostri diritti. Noi non siamo contro il vaccino ma siamo contro il governo che non ha fatto niente. Il problema non è il vaccino ma sono il caro bollette e la mancanza di lavoro. Diciamo basta al Green pass e alle restrizioni”.

Anche il generale Pappalardo in piazza coi No Vax

“Ci hanno bloccato altrimenti saremmo stati milioni in piazza”. Il generale Pappalardo, già leader dei gilet arancioni, è arrivato in piazza Venezia dopo, dice, “essere stato identificato e sequestrato per sette ore a San Cesareo”, vicino a Roma. “È stato bloccato anche Nicola Franzoni per sette ore e anche me hanno sequestrato sette ore. Hanno messo sei macchine della polizia per impedire di fare arrivare le persone al Circo Massimo. Sarebbero arrivati a milioni ma le persone sono state terrorizzate”.

Il centro chiuso per la Marcia su Roma No Vax

La Polizia locale ha chiuso strade e piazze nel centro di Roma in vista della manifestazione dei no vax. Le pattuglie del I Gruppo Trevi hanno proceduto alla chiusura di piazza Venezia, piazza Bocca della Verità e via dei Cerchi, Largo Magnanapoli, via XXIV Maggio. Disposto anche chiusure in via Cesare Battisti, via Tomacelli, Piazza del Parlamento, via del Corso, da largo Chigi a piazza Venezia.