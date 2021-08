No vax, no sex con i vaccinati (Ansa)

No vax no sex con i punturati. Non c’è da aver paura, sono giusto qualche centinaio di no vax estremi, l’elastico della paranoia tirato allo spasimo. Succede però che i più intransigenti tra loro adesso aborrono qualsiasi contatto con gli odiati vaccinati fino al punto di rifiutare di fare sesso con loro.

Come da copione, il vittimista che denuncia di essere discriminato solo per discriminare con più agio. Nicola Franzoni, leader del movimento Onda Popolare (uno che bruciava le mascherine in piazza a Milano, mica un quaquaraquà, qualche noia per apologia del fascismo), teorizza un apartheid assoluto. Sentite (si ringrazia Valerio Montebello de Il Foglio per la gustosa segnalazione).

“Lo dico alla nostra comunità e ne sono sicuro. Non fate sesso con i punturati. Preserviamoci. Saremo quelli da cui dipenderà la razza umana”, caspita, siamo noi punturati adesso a passare da untori, complimenti per l’acrobatico ribaltamento della realtà.

Mai sesso con un punturato, sia chiaro anche con il preservativo, giacché nemmeno il lattice nulla può contro la fetida insidia del morbo vaccinale. Ché dentro chissà cosa c’è, o meglio, gli anti punturati lo sanno, perlomeno lo percepiscono. “Modificatori del gene mRna sperimentali” o “microchip nano-tecnologici” suggerisce qualcuno che la sa lunga. O tutti e due, vai a sapere.

“Io ho paura delle zanzare. Se pungono loro e poi noi?”

A Nicola Franzoni piace farsi ritrarre con un grande crocifissone in bella vista sulla polo. I seguaci pendono dalle sue labbra incontaminate. C’è chi teme perfino le zanzare. “Io ho paura delle zanzare. Se pungono loro e poi noi?”, scrive Milli.

Ovvio che sul web una profilazione adatta ai loro gusti è già attiva, app e siti di incontri offrono già quello di cui hanno bisogno (la app Unjected sarebbe stata perfetta peccato l’abbiamo rimossa, colpa proprio di modificatori di mRna e microchip, la censura web non fa prigionieri).

Finiranno per portare la mascherina loro, ironizza il cronista del Foglio. Vogliono preservare la razza, vaccinati e punturati non devono mischiarsi, si sente l’eco delle leggi segregazioniste Jim Crow e la puzza dei deliri nazistoidi.

Ma non c’è da preoccuparsi, appunto: a ottobre, predica Franzoni, una Apocalisse ci seppellirà tutti, tranne quel 15%, si intende, che tornerà a far l’amore senza precauzioni fra salvatori della razza umana.