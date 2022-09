No Vax, qualcuno ha votato anche loro: in Alto Adige la lista Vita oltre il 6% FOTO ANSA

In Alto Adige a sorpresa la lista Vita, vicina al mondo No Vax, si attesta ben oltre il 6%, con un collegio che sfiora addirittura il 9% dei consensi. Il risultato è comunque in linea con quelli delle ultime tornate elettorali nel mondo di lingua tedesco. Al Senato a Bolzano Hannes Loacker attualmente è al 6,21%, a Merano Susanna Singer al 6,99% e a Bressanone Rudolf Schopf al 5,99%. Alla Camera è andata ancora meglio a Francesco Cesari con il 7,92% a Bressanone e la nota avvocatessa dei No Vax Renate Holzeisen che a Bolzano sfiora il 9% (8,94%).