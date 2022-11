No Vax, salta la sanatoria: da domani multe da 100 euro per 1,9 milioni over 50 (foto ANSA)

Da oggi, 30 novembre, i No Vax over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale in vigore fino al 15 giugno scorso (1,9 milioni di persone, scirve La Stampa) riceveranno una multa di 100 euro, firmata dall’Agenzia della riscossione. La multa dovrebbe colpire non solo i No Vax, ma anche chi dopo la prima dose non ha fatto la seconda nei tempi previsti o ha fatto trascorrere più di sei mesi da quest’ultima senza fare il booster.

Salta la sanatoria, in arrivo multe ai No Vax

Niente sospensione quindi delle multe i No Vax. Il governo Meloni lo aveva promesso: all’inizio il congelamento delle sanzioni da 100 euro fino al 30 giugno prossimo doveva essere incluso in un emendamento al decreto Aiuti ter, poi all’Aiuti quater, infine in una delle sanatorie della Manovra. Ma, al momento, in nessuno di questi provvedimenti c’è traccia della misura. Risultato: dal 30 novembre, dovrebbe avviarsi la macchina della riscossione.

Da domani multe in arrivo per 1,9 milioni di italiani

La data di oggi, 30 novembre, segna infatti la scadenza dei 180 giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all’obbligo vaccinale, per motivi sanitari o perché nel frattempo si era risultati positivi al Covid. Non sono invece passibili di multa i vaccinati ancora in attesa della seconda o terza dose, i guariti da non più di sei mesi e gli esenti da vaccinazione per motivi sanitari. Una schiera, quelli degli esenti dall’obbligo, numerosa, considerando la maxi-ondata di Covid durante l’inverno scorso. Persone che, ricevuta la prima lettera nella quale veniva contestata l’infrazione, avrebbero dovuto entro 10 giorni comunicare alla propria Asl la certificazione medica di esenzione. La stessa Asl avrebbe dovuto poi trasmettere il tutto alla Agenzia delle entrate.

