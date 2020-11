Nocera Inferiore, morta di Covid a 33 anni: era mamma di una bimba, aspettava il secondo figlio.

Nocera Inferiore piange Veronica Stile, una giovane mamma di 33 anni, uccisa dal Covid. La comunità è sconvolta dalla morte della ragazza. Era risultata positiva al Covid nelle scorse settimane, ricoverata poi a Napoli per complicanze respiratore. La donna, moglie del titolare di una nota pizzeria del posto ed ex calciatore della Nocerina, era incinta di pochi mesi ed era già mamma di una bimba di qualche anno.

“Speravo, stamane, di poter salutare questa incredibile settimana con le immagini del San Francesco illuminato. Ma la luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini – il doloroso annuncio del sindaco Manlio Torquato -. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi. Non saprei dire ora quanto il Covid c’entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi cosi. Non saprei avere altre parole, adesso, per suo marito per suo padre e sua madre per i suoi amici più cari. Non saprei. Comprendete il silenzio”.

La Nocerina, “a tutti i livelli, abbraccia Rosario Stanzione, imprenditore, ex calciatore, nel recente passato vicino al club, colpito in queste ore da un grave lutto. La scomparsa prematura dell’adorata moglie Veronica Stile. Il presidente Paolo Maiorino, i dirigenti e i collaboratori, l’ufficio stampa, i calciatori e lo staff partecipano al dolore delle due famiglie”. (fonte TGCOM24)